Spor

Samsunspor taraftarlarından ''Özgür Filistin'' mesajı

UEFA Konferans Ligi'nde Hamrun Spartans'ı konuk eden Samsunspor'un taraftarları Filistin'i unutmadı. Tribünlerde kartonlarla Filistin bayrağı oluşturan kırmızı beyazlı taraftarlar, 'Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak' yazılı pankart açtı.

AA6 Kasım 2025 Perşembe 21:07
Samsunspor taraftarlarından ''Özgür Filistin'' mesajı
UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Samsunspor ile Hamrun Spartans arasında oynanan maçta kırmızı beyazlı taraftarlar, Filistin'e özel koreografi yaptı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki maçta taraftarlar, İsrail'in işgal ve soykırımı altındaki Filistin'e destek verdi. Filistin'de yaşanan soykırımı gündeme getiren Samsunspor taraftarı, Hamrun Spartans müsabakasında koreografi yaptı.

Stadyumun tamamında kartonlarla Filistin bayrağı oluşturan taraftarlar İngilizce, "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak" ifadesinin yazılı olduğu pankart açtı.

Kuzey tribününe ayrıca İngilizce, "Filistin" yazılı pankart asıldı.

