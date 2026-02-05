İSTANBUL 14°C / 10°C
5 Şubat 2026 Perşembe
Spor

Samsunspor, Trabzonspor mesaisinde

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak Samsunspor maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

5 Şubat 2026 Perşembe 17:33
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 7 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarına devam etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde basın ve taraftarlara açık yapılan antrenman 1,5 saat sürdü.

Taraftarlar, teknik direktör Thomas Reis ve futbolcuları tribünlere çağırarak, Trabzonspor maçını kazanmaları yönünde tezahürat yaptı.

Takım kaptanı Zeki Yavru ise taraftara seslenerek, başarıda da başarısızlıkta da taraftar ne hissediyorsa futbolcuların da aynı düşünceleri yaşadığını söyledi.

Taraftarlar ve takımın birlikte hareket etmesi gerektiğine işaret eden Zeki Yavru, "Birlikte hareket edersek nice başarılara hep birlikte imza atarız. Bizimle birlikte olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra ısınma koşusu yapan futbolcular, günü taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamladı.

Antrenmanda sakatlıkları devam eden Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa, takımdan ayrı bireysel çalışma yaptı.

Samsun ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

