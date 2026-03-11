İSTANBUL 15°C / 6°C
Spor

Samsunspor tur için avantaj peşinde! Rakip Rayo Vallecano

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Samsunspor yarın sahasında İspanyol ekibi Rayo Vallecano'yu ağırlayacak. Saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Rumen hakem Marian Barbu yönetecek. İşte detaylar...

11 Mart 2026 Çarşamba 10:58
Samsunspor tur için avantaj peşinde! Rakip Rayo Vallecano


Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk müsabakasında yarın İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'yu konuk edecek

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Rumen hakem Marian Barbu'nun yöneteceği müsabaka, TRT 1'den canlı yayımlanacak.

Kırmızı-beyazlı ekip, ilk maçta rakibini yenerek İspanya'daki rövanş müsabakasına avantajlı skorla gitmeyi hedefliyor.

SAMSUNSPOR'DA 4 EKSİK

Samsunspor'da UEFA listesine eklenmeyen Elayis Tavsan ve Yalçın Kayan, statü gereği Rayo Vallecano karşısında kadroda yer alamayacak.

Sakatlıkları devam eden Jaures Assoumou ve Bedirhan Çetin de bu maçta forma giyemeyecek.

Sakatlıkları nedeniyle yaklaşık 3 aydır takımdan ayrı olan Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa'nın ise iyileşmelerine rağmen kadroda yer alıp almayacaklarına teknik direktör Thorsten Fink karar verecek.


