Samsunspor, Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek

Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında yarın Tuzlaspor'u konuk edecek.
Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.
Geçen hafta deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Samsunspor'un 20 maçlık yenilmezlik serisi sona ermişti.
Ligde 63 puanla en yakın takipçisi Eyüpspor'un 6 puan önünde lider durumda bulunan kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig hedefi doğrultusunda Tuzlaspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
Samsunspor'da kart cezalısı Yusuf Abdioğlu, Tuzlaspor maçının kadrosunda yer alamayacak.
Yılport Samsunspor bu sezon çıktığı 30 resmi maçta 18 galibiyet, 9 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak 63 puan ile ligde birinci sırada yer alıyor.