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Spor

Samsunspor, Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek

Spor Toto 1. Lig 32. haftasında Yılport Samsunspor evinde Tuzlaspor'u konuk edecek. Karşılaşma Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.

AA10 Nisan 2023 Pazartesi 17:09 - Güncelleme:
Samsunspor, Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek
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Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında yarın Tuzlaspor'u konuk edecek.

Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Geçen hafta deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Samsunspor'un 20 maçlık yenilmezlik serisi sona ermişti.

Ligde 63 puanla en yakın takipçisi Eyüpspor'un 6 puan önünde lider durumda bulunan kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig hedefi doğrultusunda Tuzlaspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Samsunspor'da kart cezalısı Yusuf Abdioğlu, Tuzlaspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Yılport Samsunspor bu sezon çıktığı 30 resmi maçta 18 galibiyet, 9 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak 63 puan ile ligde birinci sırada yer alıyor.

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