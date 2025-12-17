İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2025 Çarşamba / 27 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7312
  • EURO
    50,0739
  • ALTIN
    5931.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde ilk 8 için Almanya'ya uçtu
Spor

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde ilk 8 için Almanya'ya uçtu

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin son haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Mainz maçı için Almanya'ya gitti.

IHA17 Aralık 2025 Çarşamba 10:42 - Güncelleme:
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde ilk 8 için Almanya'ya uçtu
ABONE OL

Türkiye'yi, Avrupa'da temsil eden ekiplerden olan Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin son haftasında yarın TSİ 23.00'te Alman ekibi Mainz'a konuk olacak. Mücadele öncesinde iki takımın da 5 maçta 10'ar puanı bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar, ilk 8'de yer alıp, play-off oynamadan son 16 turunda boy göstermek istiyor.

Karadeniz temsilcisi, bu karşılaşma için Samsun-Çarşamba Havalimanı'ndan özel uçakla Almanya'ya gitti. Akşam saatlerinde maçın oynanacağı MEWA Arena'da Teknik Direktör Thomas Reis ve futbolculardan Rick van Drongelen, basın toplantısı düzenleyecek. Samsunspor, basın toplantısının ardından son taktik antrenmanını yine bu statta gerçekleştirecek.

Mainz ile Samsunspor arasında oynanacak mücadeleyi Finlandiya Futbol Federasyonu'ndan Mohammad Al-Emara yönetecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Brezilya'da korku dolu anlar: Fırtınaya dayanamayıp devrildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.