Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde ilk 8 için Almanya'ya uçtu

Türkiye'yi, Avrupa'da temsil eden ekiplerden olan Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin son haftasında yarın TSİ 23.00'te Alman ekibi Mainz'a konuk olacak. Mücadele öncesinde iki takımın da 5 maçta 10'ar puanı bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar, ilk 8'de yer alıp, play-off oynamadan son 16 turunda boy göstermek istiyor.

Karadeniz temsilcisi, bu karşılaşma için Samsun-Çarşamba Havalimanı'ndan özel uçakla Almanya'ya gitti. Akşam saatlerinde maçın oynanacağı MEWA Arena'da Teknik Direktör Thomas Reis ve futbolculardan Rick van Drongelen, basın toplantısı düzenleyecek. Samsunspor, basın toplantısının ardından son taktik antrenmanını yine bu statta gerçekleştirecek.

Mainz ile Samsunspor arasında oynanacak mücadeleyi Finlandiya Futbol Federasyonu'ndan Mohammad Al-Emara yönetecek.