25 Şubat 2026 Çarşamba
Spor

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde rövanş maçına çıkıyor! Rakip Shkendija

Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Samsunspor yarın Kuzey Makedonya ekibi Shkendija ile karşılaşacak.

25 Şubat 2026 Çarşamba 10:54
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde rövanş maçına çıkıyor! Rakip Shkendija
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'yı konuk edecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. İtalyan hakem Simone Sozza'nın yöneteceği müsabaka, TRT 1'den canlı yayımlanacak.

Kırmızı-beyazlı ekip, ilk maçta deplasmanda 1-0 yendiği rakibi karşısında elde ettiği avantajı koruyup adını son 16 turuna yazdırmaya çalışacak.

SAMSUNSPOR'DA 5 EKSİK

Samsunspor'da UEFA listesine eklenmeyen Elayis Tavsan ve Yalçın Kayan, statü gereği Shkendija karşısında kadroda yer alamayacak.

Sakatlıkları devam eden Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa da bu maçta forma giyemeyecek.

