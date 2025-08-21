Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Yunan ekbi Panathinaikos ile karşı karşıya geldi. Olympiako Stadyumu'nda oynanan mücadeleden temsilcimiz 2-1 mağlup ayrıldı.

Samsunspor 51'de Tomasson'un attığı golle maçta öne geçti. Akabinde Panathinaikos önce 66'da Kiriakopoulos ile eşitliği sağladı. Ardından 74'te Palmer Brown ile öne geçen yeşil beyazlı kulüp maçı 2-1 kazandı.

Karşılaşmanın rövanşı 28 Ağustos Perşembe günü Samsunspor'un ev sahipliğinde Samsun Atatürk 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Yunanistan'ın Panathinaikos ekibine konuk olan Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, ligde Kocaelispor ile oynadıkları maçın ilk 11'ine göre kadrosunda zorunlu bir değişiklik yaptı.

Alman teknik adam, Atina Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kocaelispor müsabakasında ilk 11'de başlayan ve sakatlanan Carlo Holse'nin yerine Makoumbou'ya şans verdi.

Panathinaikos karşısında kalede Okan Kocuk'u görevlendiren Reis, 4'lü savunmayı Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen ve Tomasson'dan oluşturdu. Orta sahada Celil Yüksel, Makoumbou, Ntcham yer alırken kanatlarda Emre Kılınç ve Dimata oynadı. Tecrübeli çalıştırıcı, gol yollarında Mouandilmadji'ye güvendi.

Samsunspor'da yedeklerde ise Albert Posiadala, Efe Berat Törüz, Mendes, Muja, Soner Aydoğdu, Polat Yaldır, Toni Borevkovic, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Bedirhan Çetin görev bekledi.

- 3 OYUNCU EKSİK

Samsunspor, Panathinaikos maçında 3 oyuncudan yararlanamadı.

Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları devam eden Carlo Holse ve Anthony Musaba kadroda yer almadı.

Yeni transferlerden Portekizli oyuncu Afonso Sousa, transfer edildiği kulüp Lech Poznan ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme mücadelesinde forma giydiği için kurallar gereği Panathinaikos karşısında forma giyemedi.

Kadroya yeni transferler Toni Borevkovic ile kaleci Albert Posiadala da dahil edildi.

- PANATHİNAİKOS KADROSUNDA TANIDIK İSİMLER

Panathinaikos'un ilk 11'inde Galatasaray'da forma giyen Tete, Alanyaspor ve Trabzonspor forması ile uzun yıllar Türkiye'de oynayan Anastasios Bakasetas da yer aldı.

Başakşehir'de bir dönem görev alan Ahmed Touba da Samsunspor karşısında ilk 11'de şans buldu.

Ayrıca bir dönem Süper Lig'de forma giyen Siopis ise yedekler arasında yer aldı.

- SAMSUNSPOR, 27 YIL SONRA AVRUPA SAHNESİNDE

Kırmızı-beyazlılar, 27 yıl sonra UEFA'nın organize ettiği bir turnuvaya yeniden katılma başarısı gösterdi.

Karadeniz temsilcisi, UEFA'nın organize ettiği turnuvalarda ilk olarak 1996-1997 sezonunda Intertoto Kupası'nda boy gösterdi.

1997-1998 sezonunda ikinci kez Intertoto Kupası'nda yer alan kırmızı-beyazlılar, son Avrupa maçında 5 Ağustos 1998 yılında Samsun 19 Mayıs Stadı'nda Werder Bremen karşısına çıkarken, bu karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Samsunspor, 60 yıllık tarihinde ilk kez Avrupa Lig'i play-off turunda mücadele etti.

- TARAFTARLAR, DEPLASMAN MAÇINDA SAMSUNSPOR'U YALNIZ BIRAKMADI

Türk taraftarlar da Samsunspor'u zorlu maçta yalnız bırakmadı.

Kendi tuttukları takımların formaları ile şehir turu atan gurbetçiler, daha sonra Samsunspor'a ayrılan tribünde yerini aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada ani gelişen Panathinaikos atağında Swiderski'nin ceza sahasına ortasında Bakasetas'ın penaltı noktasından yarım vole vuruşunda, kaleye doğru giden top Tomasson'a çarparak kornere çıktı.

21. dakikada ev sahibi takımın atağında Kotsiras'ın pasında topla buluşan Tete'nin ceza sahası hemen dışından sert şutunda, kaleci Okan Kocuk kaleye yönelen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

22. dakika Panathinaikos atağında ceza sahası içindeki Pellistri'nin pasında topla buluşan Swiderski'nin yerden şutunda, defansa çarpan meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'u geçerek kale direğinin dibinden kornere gitti.

42. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta, top üst direğin üstünden auta çıktı.

Müsabakanın ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

50. dakikada Samsunspor atağında topu ceza sahası yayına kadar sürükleyen Ntcham'ın sert şutunda, kaleci Dragowski, meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinden kornere çeldi.

51. dakikada kırmızı-beyazlı takım 1-0 öne geçti. Emre Kılınç'ın kullandığı kornerde ceza alanı içinde iyi yükselen Tomasson, kafayla topu kaleci Dragowski'nin yanından ağlara gönderdi: 0-1

64. dakikada Panathinaikos atağında Kiriakopoulos'un ceza sahasına ortasına iyi yükselen Swiderski'nin kafa vuruşunda, top kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

65. dakikada ev sahibi takımın atağında yaklaşık 20 metreden Touba'nın sert şutunda, direğe çarpan topu Van Drongelen kornere gönderdi.

66. dakikada Panathinaikos 1-1 eşitliği yakaladı. Tete'nin ortasında defanstan seken top arka direkte Kiriakopoulos'un önünde kaldı. Kiriakopoulos'un sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'un elleri arasından filelere gitti: 1-1

74. dakikada ev sahibi takım 2-1 öne geçti. Tete'nin kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde iyi yükselen Palmer-Brown topu kafayla ağlara gönderdi: 2-1

Karşılaşmayı Panathinaikos 2-1 kazandı.

Stat: Atina Olimpiyat

Hakemler: Juan Martinez Munuera, Diego Barbero, Miguel Martinez (İspanya)

Panathinaikos: Dragowski, Kotsiras (Dk. 58 Calabria), Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos, Bakasetas (Dk. 58 Ioannidis), Chirivella, Cerin, Tete, Swiderski (Dk. 86 Bregou), Pellistri (Dk. 75 Zaroury)

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel (Dk. 68 Yunus Emre Çift), Makoumbou (Dk. 88 Soner Aydoğdu), Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 68 Muja), Dimata (Dk. 76 Soner Gönül), Mouandilmadji

Goller: Dk. 66 Kiriakopoulos, Dk. 74 Palmer-Brown (Panathinaikos), Dk. 51 Tomasson (Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Celil Yüksel. Dk. 52 Tomasson (Samsunspor), Dk. 78 Palmer-Brown, Dk. 79 Zaroury (Panathinaikos)