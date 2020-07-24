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Spor

Samsunspor Vukan Savicevic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

TFF 2. Lig'den şampiyon olarak TFF 1. Lig'e çıkan Samsunspor ilk transferini Vukan Savicevic ile gerçekleştirdi. Samsunspor, Vukan Savicevic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

IHA24 Temmuz 2020 Cuma 20:45 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 20:45
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TFF 1. Lig’in yeni ekiplerinden Samsunspor, Vukan Savicevic ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Kulüp tarafından imzaların atıldığı duyuruldu.

Konu hakkında yapılan açıklamada, “Polonya’nın Wisla Krakow takımında oynayan Karadağ Milli Takımı’nın orta saha oyuncusu Vukan Savicevic ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. İmza törenine 26 yaşındaki oyuncu Vukan Savicevic’in yanı sıra Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanımız Yüksel Yıldırım ve Genel Menajerimiz Mustafa Aztopal katılmıştır. Oyuncumuzun camiamıza hayırlı olmasını dileriz” ifadeleri kullanıldı.

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