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Spor

Samsunspor yarın Bodrum FK ile sahasında karşılaşacak

Süper Lig'in 14. haftasında Samsunspor sahasında Bodrum FK ile kozlarını paylaşacak.

AA29 Kasım 2024 Cuma 10:07 - Güncelleme:
Samsunspor yarın Bodrum FK ile sahasında karşılaşacak
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Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Ozan Ergün yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 13 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Reeder Samsunspor, 26 puan topladı.

Ligde yaptığı maçların 3'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan, 8'inde de mağlup olan Sipay Bodrum FK'nin ise 11 puanı bulunuyor.

Samsunspor'da sakatlıkları sona eren ancak antrenman eksikliği bulunan Celil Yüksel ve Carlo Holse'nin oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

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