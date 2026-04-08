  • Samsunspor yarın Çaykur Rizespor deplasmanında
Samsunspor yarın Çaykur Rizespor deplasmanında

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Samsunspor yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

AA8 Nisan 2026 Çarşamba 10:46
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasından ertelenen maçta yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'de 27 maçta 8 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, topladığı 36 puanla 7. sırada bulunuyor.

İki takım arasında ilk yarıda Samsun'da oynanan müsabaka 1-1 berabere tamamlanmıştı.

Samsun ekibinde sakatlıkları bulunan Jaures Assoumou, Celil Yüksel, Lubomir Satka, Bedirhan Çetin ile sarı kart cezalısı Emre Kılınç, Çaykur Rizespor maçında görev yapamayacak.

Samsun ekibinde kaleci Okan Kocuk, Zeki Yavru, Tanguy Coulibaly, Joe Mendes, Olivier Ntcham'ın 3'er sarı kartı bulunuyor.

Bu futbolcular, Çaykur Rizespor maçında sarı kart görmeleri halinde hafta sonu oynanacak ikas Eyüpspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

