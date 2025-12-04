İSTANBUL 17°C / 9°C
Spor

Samsunspor, yarın Galatasaray deplasmanına konuk olacak

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında Samsunspor yarın deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak.

AA4 Aralık 2025 Perşembe 11:09
Samsunspor, yarın Galatasaray deplasmanına konuk olacak
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda lider Galatasaray ile karşılaşacak.

RAMS Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 14 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve bir mağlubiyet sonucunda 25 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, haftaya 5. sırada girdi.

Son oynadığı lig maçında sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Karadeniz temsilcisi, lider Galatasaray'dan puan veya puanlar almak istiyor.

Sakatlıkları biten Olivier Ntcham ve Lubomir Satka'nın haftalar sonra Galatasaray maçında forma giymesi beklenirken tekli çalışmalara başlayan Tanguy Coulibaly'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

Kırmızı-beyazlı takımda sakatlığı devam eden Afonso Sousa ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel, Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek.

