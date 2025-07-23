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Spor

Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına Hollanda'da devam ediyor

Süper Lig ekibi Samsunspor yeni sezon hazırlıklarının 2. etabını Hollanda'nın Oosterbeek şehrinde devam ediyor.

IHA23 Temmuz 2025 Çarşamba 11:23 - Güncelleme:
Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına Hollanda'da devam ediyor
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Samsunspor, Avrupa Ligi'nde play-off mücadelesi öncesinde hazırlıklarını kamp yaptığı Hollanda'da sürdürüyor.

Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarının 2. etabını Hollanda'nın Oosterbeek şehrinde sürdürüyor. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde yoğun tempoyla çalışan kırmızı-beyazlılar, antrenmanların yanı sıra hazırlık maçlarıyla da form yakalamaya çalışıyor. Şimdiye kadar oynadığı hazırlık karşılaşmalarında Westerlo'ya 3-1 kaybeden Karadebiz ekibi, son oynadığı Telstar ile de 3-3 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nden elenirse bile UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek olan Samsunspor, 17 Temmuz'da başladığı Hollanda kampını, 25 Temmuz'da Almere City maçıyla tamamlayarak çalışmalarına Samsun'da devam edecek.

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