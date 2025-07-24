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Spor

Samsunspor, yeni sezon mesaisine devam ediyor

Yeni sezon çalışmalarına devam eden Samsunspor, Hollanda kampında hazırlıklarını sürdürüyor.

AA24 Temmuz 2025 Perşembe 18:17 - Güncelleme:
Samsunspor, yeni sezon mesaisine devam ediyor
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Hollanda kampında sezon hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekibin Arnhem kentinin Oosterbeek bölgesindeki antrenmanı 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki idmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Futbolcular, günü taktik çalışmayla tamamladı.

Tedavisi sona eren Lubomit Satka antrenmana katılırken hafif sakatlığı bulunan Arbnor Muja, takımdan ayrı koşu yaptı.

Karadeniz ekibi, yarın saat 13.30'da Hollanda Eerste Divisie Lig takımı Almere City ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

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