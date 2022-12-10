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Spor

Samsunspor yenilgiyi unuttu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, ligde 7, kupada da 2 olmak üzere toplam 9 maçtır kaybetmiyor.

IHA10 Aralık 2022 Cumartesi 11:26 - Güncelleme:
Samsunspor yenilgiyi unuttu
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Sezona 'şampiyonluk' parolası ile başlayan Samsunspor, son haftalardaki performansı ile parmak ısırtıyor. 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 9 maçtır kaybetmeyen kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet ve 3 beraberlik alarak mağlubiyeti unuttu.

Samsunspor bu süreçte ligde Pendikspor (D), Göztepe (E), Tuzlaspor (D) ve Denizlispor'u (E) mağlup etti. Karadeniz temsilcisi Boluspor (E), Keçiörengücü (D) ve Yeni Malatyaspor (E) ile de berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar kupada da Muşspor ve Adanaspor'u gol yemeden mağlup ederek, adını 5. tura yazdırdı.

İlk devrenin bitmesine 2 hafta kala zirve takibini sürdüren Samsun temsilcisi, kalan 2 haftada deplasmanda Bodrumspor ve evinde Adanaspor ile karşılaşıp, 18 maçlık ligin ilk yarısını tamamlayacak.

9 maçtır bileği bükülmeyen Samsunspor, son mağlubiyetini ise 15 Ekim'de Altınordu'ya deplasmanda 2-1 yenilerek almıştı.

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