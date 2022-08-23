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Spor

Samsunspor Yönetimi, 19 Mayıs Stadı'ndaki eksiklikler için yetkililerle görüştü

Samsunspor yetkilileri, 19 Mayıs Stadyumu'ndaki bazı eksikliklerin giderilmesi için yetkililerle görüştü.

IHA23 Ağustos 2022 Salı 16:23 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Genel Müdürü Soner Soykan, 19 Mayıs Stadyumu'ndaki bazı eksikliklerin giderilmesi için Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Samsun Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğü, Passolig, özel güvenlik, kantin işletmecisi, Netaş ve taraftar grupları ile toplantı gerçekleştirdi.

Nuri Asan Tesisleri'nde yapılan toplantıda Soner Soykan, stadyumdaki taraftarların giriş-çıkışları ile tribünde daha rahat maç izleyebilmeleri konusunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğü, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Passolig yetkilileriyle fikir alışverişinde bulundu. Toplantıda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Passolig'in stadyumlara giriş ve çıkışlarda yapması gereken çalışmalar ve değiştirilmesi gereken konular ele alındı. Ayrıca Samsunspor'un inisiyatifinde olmayan stadyumdaki bazı konuların Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Passolig tarafından düzeltilmesi istenildi.

Toplantı sonunda yetkililer, Eyüpspor maçında yaşanan sıkıntıların sıradaki maçlarda yaşanmaması için gerekli çalışmaların bugün itibariyle başlanılacağını belirttiler.

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