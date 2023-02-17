Samsunspor, Youssef Ait Bennasser'i kadrosuna kattı

Samsunspor, son olarak Adanaspor'da forma giyen Youssef Ait Bennasser ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, deprem dolayısıyla ligden çekilen Adanaspor'dan orta saha oyuncusu Youssef Ait Bennasser'i kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor takımında forma giyen 27 yaşındaki Faslı oyuncu Youssef Ait Bennasser ile 2,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Başkan Vekilimiz ve İcra Kurulu Üyemiz Veysel Bilen, Genel Müdürümüz ve İcra Kurulu Üyemiz Soner Soykan ve İcra Kurulu Üyemiz Suat Çakır'da katıldı." ifadeleri kullanıldı.

Youssef Ait Bennasser Nancy takımında başladığı kariyerinde Monaco, Caen, Saint-Etienne, Bordeaux ve Adanaspor formalarını terletmişti. 19 kez Fas Milli Takımı'nın formasını giyen Bennasser, kulüp takımları ile 185 maça çıkıp, 7 kez gol sevinci yaşadı.