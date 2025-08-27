İSTANBUL 28°C / 21°C
Spor

Samsunspor, Zaid Seha'yı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fransa 2. Lig ekiplerinden Dunkerque'ün Madagaskarlı kanat oyuncusu Zaid Seha'yı transfer etti.

27 Ağustos 2025 Çarşamba 10:22
Samsunspor, Zaid Seha'yı kadrosuna kattı
FIFA'nın verdiği 2 dönemlik transfer yasağının bu yaz sona ermesiyle birlikte Samsunspor hem iç hem dış transferde hareketli günler geçiriyor. Kırmızı-beyazlılar son olarak Fransa 2. Lig ekiplerinden Dunkerque forması giyen 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Zaid Seha'yı transfer etti. Karadeniz temsilcisi, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan lisansı da çıkartılan oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Şimdiye kadar Auxerre'in alt yaş kategorilerinde 17 maça çıkan Seha, bu karşılaşmalarda 1 gol atma başarısı gösterdi.

Ayrıca Samsunspor bu sezon transfer ettiği Omorowa kiralık olarak başka bir takıma gönderildi.

