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Spor

Samsunspor'a Emre Kılınç'tan kötü haber!

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, sol kanat oyuncusu Emre Kılınç'ın alt çene kemiğinin kırıldığını açıkladı.

AA3 Ağustos 2024 Cumartesi 18:09 - Güncelleme:
Samsunspor'a Emre Kılınç'tan kötü haber!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Emre Kılınç'ın alt çene kemiğinin kırıldığı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Emre Kılınç'ın antrenmanda yaşadığı çarpışma sonrası alt çene kemiğinin (Mandibula) kırıldığı kaydedildi.

Tecrübeli oyuncunun, Medical Park Samsun Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi.

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ile karşılayacak Samsunspor'da Emre Kılınç'ın bu maçta forma giyemeyeceği öğrenildi.

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