İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Nisan 2023 Perşembe / 23 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,3334
  • EURO
    21,4054
  • ALTIN
    1270.41
  • BIST100
    5162.18
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Samsunspor'a Süper Lig ekiplerinden tebrik mesajı
Spor

Samsunspor'a Süper Lig ekiplerinden tebrik mesajı

Spor Toto 1.Lig'de bitime 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Samsunspor'a Süper Lig ekipleri tebrik mesajı paylaştı.

AA13 Nisan 2023 Perşembe 17:20 - Güncelleme:
Samsunspor'a Süper Lig ekiplerinden tebrik mesajı
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig kulüpleri, Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Yılport Samsunspor'u tebrik etti.

Süper Lig kulüplerinden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 11 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönen Samsunspor için sosyal medya hesaplarından tebrik mesajı paylaştı.

Türkiye Futbol Federasyonunun yanı sıra Süper Lig kulüpleri Adana Demirspor, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Kayserispor, Konyaspor, Fatih Karagümrük, Sivasspor, Kasımpaşa, Alanyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü, MKE Ankaragücü, İstanbulspor, Giresunspor ve Ümraniyespor da Samsunspor'un sevincine ortak oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.