İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Eylül 2025 Pazartesi / 23 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3783
  • EURO
    48,6173
  • ALTIN
    4835.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Samsunspor'da 14 transfer, 13 ayrılık

Süper Lig ekiplerinden bu yaz transfer döneminde kadrosuna 14 oyuncu katarken 13 isimle ise yollarını ayırdı.

IHA15 Eylül 2025 Pazartesi 10:14 - Güncelleme:
Samsunspor'da 14 transfer, 13 ayrılık
ABONE OL

Samsunspor, 2 dönemlik transfer yasağının ardından kadrosunu 14 yeni isimle güçlendirdi, 13 futbolcu ile ise yollarını ayırdı.

FIFA tarafından uygulanan 2 dönem transfer yasağının sona ermesiyle transfer tahtasını açan kırmızı-beyazlılar, bu yaz döneminde önemli bir yapılanmaya gitti. Kadroya dahil edilen 14 oyuncudan 13'ünün yabancı olması dikkat çekti.

Yeni transferler:

Molde'den Albert Posiadala (k), Vitoria SC'den Toni Borevkovic, Stromsgotset'ten Logi Tomasson, Braga'dan Joe Mendes, Cagliari'den Antoine Makoumbou, Lech Poznan'dan Afonso Sousa, Montpellier'den Tanguy Coulibaly, Sheffield Wednesday'den Anthony Musaba, Kızılyıldız'dan Cherif Ndiaye, BK Milan'dan Ebrima Ceesay, Degerfors'tan Ofosa Omorowa, Amite FC'den Leroy Atoen, Dunkerque'den Zaid Seha ve Galatasaray'dan Eyüp Aydın (k).

Yolların ayrıldığı isimler:

Halil Yeral, Elano Yegen, Marc Bola, Nanu Gomes, Mustafa Tan (k), Ali Tarkan (k), Ait Bennasser, Flavien Tait, Muhammet Özbaskıcı (k), Arbnor Muja (k), Kingsley Schindler, Nany Dimata ve Ercan Kara.

Öte yandan Samsunspor'un transfer ettiği oyunculardan Omorowa ve Seha, başka takımlara kiralandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.