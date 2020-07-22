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Spor

Samsunspor'da 2 ayrılık daha

Kadroda düşünülmeyen 4 futbolcuyla geçen hafta yollarını ayıran Samsunspor'da, Gökhan Meral ve Ramazan Çevik'le de devam etmeme kararı alındı.

AA22 Temmuz 2020 Çarşamba 12:18 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 12:18
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TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Yılport Samsunspor, oyuncuları Gökhan Meral ve Ramazan Çevik'le devam etmeme kararı aldı.

Yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da başlayan Yılport Samsunspor, kadrosunu şekillendirmeye başladı.

Geçen hafta kadroda düşünülmeyen 4 futbolcuyla yollarını ayıran kırmızı-beyazlı takım, sözleşmesi biten Ramazan Çevik'e yeni mukavele önermezken, Gökhan Meral'in kontratını ise karşılıklı anlaşarak feshetti.

Karadeniz ekibi, iç transferde birinci etap kampının sonuna kadar yeni sezon kadrosunu belirleyip, dış transferde 5 yabancı ve 2 yerli oyuncuyla takımı güçlendirmeyi planlıyor.

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