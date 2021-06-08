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Spor

Samsunspor'da 4 ayrılık

TFF 1. Lig'de geçtiğimiz sezon Süper Lig hedefiyle kadro kuran ancak hayal kırıklığı yaşayan Samsunspor'da 4 futbolcuyla yollar ayrıldı.

AA08 Haziran 2021 Salı 13:30 - Güncelleme: 08 Haziran 2021 Salı 13:30
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TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da sözleşmesi sona eren İlyas Kubilay Yavuz, Veli Çetin, Oğuz Gürbulak ve Erkam Reşmen ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüp, sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan 4 futbolcu için ayrı ayrı teşekkür mesajı yayımladı.

Samsunspor'da 4,5 yıl forma giyen ve kaptanlık yapan Erkam Reşmen ise sosyal medya hesabından açıklama yaparak, takımdan ayrılmanın üzüntüsü içinde olduğunu aktardı.

"Ayrılık benim için zor olacak hem de çok zor." diyen Erkam, şu ifadeleri kullandı:

"Doğduğum yer olmasa da evim gibi hissettiğim yerden ayrılıyorum. Sizleri ve bu şehri çok özleyeceğim. Samsunspor'u layık olduğu yere çıkarıp gitmeyi çok isterdim ama nasip değilmiş. Tepeden tırnağa hepimizin hataları oldu. Kaçan bu şampiyonluğu sadece bu şehri çok seven ve şampiyonluğu çok isteyen teknik direktör Ertuğrul Sağlam hocaya yüklemek bizlere yakışmaz. Sizleri çok seviyorum, hakkınızı helal edin."

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