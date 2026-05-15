15 Mayıs 2026 Cuma / 29 Zilkade 1447
  • Samsunspor'da 4 oyuncu ile yollar ayrılıyor! İşte o isimler...
Samsunspor'da 4 oyuncu ile yollar ayrılıyor! İşte o isimler...

Samsunspor, Göztepe karşısında oynanacak maç ile birlikte Zeki Yavru, Soner Gönül, Lubomir Satka ve Olivier Ntcham ile yolların ayrılacağını açıkladı.

HABER MERKEZİ15 Mayıs 2026 Cuma 21:40
İŞTE SAMSUNSPOR KULÜBÜNDEN YAPILAN AÇIKLAMA

"Bazı vedalar sadece bir ayrılık değil, birlikte yazılmış bir hikâyenin alkışlarla taçlanan son sayfasıdır.

Yarın; formamızı büyük bir aidiyetle taşıyan, mücadeleleri, karakterleri ve Atatürklü Arma'ya verdikleri emekle ailemizin unutulmaz fertleri olan Kaptan Zeki, Soner, Šatka ve Ntcham ile Yardımcı Antrenörümüz Boa Morte, son kez sahaya bizimle çıkacak.

Maç öncesinde; kulübümüze hem ligde hem de Avrupa'da kattıkları değer ve verdikleri emek adına kendilerine plaket takdim ederek teşekkür edeceğiz.

Bu özel ana tüm tribünlerimizin de tanıklık etmesini istiyoruz.

Yıllar boyunca aynı heyecana, aynı sevince, aynı mücadeleye ortak olduğumuz sporcularımızla son kez bir araya gelmek; onlara hak ettikleri vedayı hep birlikte yaşatmak için tüm taraftarlarımızı maç öncesinde tribündeki yerlerini almaya davet ediyoruz.

Birbirinden kıymetli sporcularımıza ve yardımcı antrenörümüze yakışan vedayı hep birlikte yapalım."

