İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Nisan 2026 Cumartesi / 2 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,895
  • EURO
    52,8913
  • ALTIN
    6966.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Samsunspor'da Beşiktaş maçı öncesi 6 futbolcu kart sınırında
Trendyol Süper Lig'in 30. hafta maçında Samsunspor yarın sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Kritik maç öncesi Karadeniz ekibinde 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

AA18 Nisan 2026 Cumartesi 10:25 - Güncelleme:
ABONE OL

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Gürcan Hasova yönetecek.

Süper Lig'de 29 maçta 9 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, topladığı 39 puanla 7. sırada bulunuyor.

Samsun ekibi, Beşiktaş'ı sahasında yenerek ligde 5'incilik hedefini sürdürmek istiyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 1-1 sona ermişti.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Jaures Assoumou, Bedirhan Çetin ve kaleci İrfan Can Eğribayat, Beşiktaş maçında görev yapamayacak.

6 FUTBOLCU KART CEZA SINIRINDA

Karadeniz temsilcisinde kaleci Okan Kocuk, Zeki Yavru, Tanguy Coulibaly, Joe Mendes, Olivier Ntcham ve Marius Mouandilmadji, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, Beşiktaş maçında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Corendon Alanyaspor ile deplasmanda yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.