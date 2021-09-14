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Spor

Samsunspor'da Bursaspor maçı öncesi 6 eksik

TFF 1. Lig'de yarın Bursaspor'a konuk olacak Samsunspor'da, sakatlıkları bulunan Diomande, Melunovic, Gökhan Karadeniz, Barış Başdaş, Cihan Kahraman ve Savicevic kamp kadrosunda yer almıyor.

AA14 Eylül 2021 Salı 15:48 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 15:48
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TFF 1. Lig'in 5. haftasında Yılport Samsunspor, yarın deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.

Bitci Timsah Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

Ligde ilk haftayı bay geçen Yılport Samsunspor, yaptığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı, 6 puan topladı.

Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Ismael Diomande, Alen Melunovic, Gökhan Karadeniz, Barış Başdaş, Cihan Kahraman ve Vukan Savicevic, Bursaspor maçının kamp kadrosunda yer almıyor.

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