Samsunspor'da Bursaspor maçı öncesi 6 eksik

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Yılport Samsunspor, yarın deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.
Bitci Timsah Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.
Ligde ilk haftayı bay geçen Yılport Samsunspor, yaptığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı, 6 puan topladı.
Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Ismael Diomande, Alen Melunovic, Gökhan Karadeniz, Barış Başdaş, Cihan Kahraman ve Vukan Savicevic, Bursaspor maçının kamp kadrosunda yer almıyor.