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Spor

Samsunspor'da Çaykur Rizespor mesaisi devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Samsunspor'da maçın hazırlıkları sürüyor.

AA21 Şubat 2024 Çarşamba 15:43 - Güncelleme:
Samsunspor'da Çaykur Rizespor mesaisi devam ediyor
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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile 23 Şubat Cuma günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve kısa pas çalışmalarıyla başlayan idmanda çift kale maç yapıldı.

Antrenmana sakatlığı bulunan Alim Öztürk katılmazken, Marc Bola takımdan ayrı koşu yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 26 maça çıkan Samsunspor, topladığı 30 puanla 12. sırada yer aldı.

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