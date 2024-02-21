Samsunspor'da Çaykur Rizespor mesaisi devam ediyor

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile 23 Şubat Cuma günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve kısa pas çalışmalarıyla başlayan idmanda çift kale maç yapıldı.

Antrenmana sakatlığı bulunan Alim Öztürk katılmazken, Marc Bola takımdan ayrı koşu yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 26 maça çıkan Samsunspor, topladığı 30 puanla 12. sırada yer aldı.