İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2026 Perşembe / 18 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,544
  • EURO
    51,4302
  • ALTIN
    6736.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Samsunspor'da Elayis Tavsan sevinci

Samsunspor'da yabancı oyuncu statüsünde bulunan Türk asıllı Hollandalı futbolcu Elayis Tavsan'ın, Türk vatandaşlığı başvurusu olumlu sonuçlandı. Böylece kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı 13'e düşen Samsunspor'un 1 yabancı oyuncu transfer hakkı açılmış oldu.

IHA5 Şubat 2026 Perşembe 12:41 - Güncelleme:
Samsunspor'da Elayis Tavsan sevinci
ABONE OL

Devre arasında İtalya Serie B ekiplerinden Reggiana'dan transfer edilen kanat oyuncusu Elayis Tavsan için Samsunspor'un başvurusunda bir gelişme yaşandı. Yabancı oyuncu statüsünde bulunan Tavsan'ın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık işlemleri olumlu sonuçlandı. Kırmızı-beyazlılar, Tavsan'ın vatandaşlık işlemlerinin olumlu sonuçlanmasında emeği geçen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve devlet yetkililerine teşekkür mesajı yayımladı.

Samsunspor'un yayımladığı mesajda, "Teşekkürlerimizle, oyuncumuz Elayis Tavsan'ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık işlemlerinin kısa sürede tamamlanması sürecinde verdikleri kıymetli desteklerden dolayı; İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ve emeği geçen tüm devlet yetkililerimize teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.

Kırmızı-beyazlılarda kısa sürede 4 maça çıkan Elayis, Hollanda'da alt yaş milli takımlarında 15 maçta 4 gol attı. Sparta Rotterdam'da futbol kariyerine başlayan Tavsan; Telstar, NEC Nijmegen, Hellas Verona, Cesena, Reggiana ve Samsunspor formalarıyla ise toplamda 214 maçta 46 kez fileleri havalandırdı.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenler'de metro raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.