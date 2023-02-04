Samsunspor'da Emre Demir, Barış Alıcı ve Elano Lorenzo Yegen'e sağlık kontrolü

Spor Toto 1. Lig lideri Samsunspor'un yeni transferleri Barış Alıcı, Emre Demir ve Elano Lorenzo Yegen VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde sağlık taramalarını yaptırdı.

Barış Alıcı, Emre Demir ve Elano Lorenzo Yegen'in VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrollerinde eko- efor testine tabi tutulan sporcuların çeşitli tahlillerin yanı sıra kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, göz, ortopedi, kulak-burun-boğaz ve iç hastalıkları muayeneleri yapıldı.

Yeni transferlerden Barış Alıcı 1,5 +1 yıl, Elano Yegen 3,5 yıl ve Emre Demir ise yarım sezon Samsunspor forması giyecek.