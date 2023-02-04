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Spor

Samsunspor'da Emre Demir kadroya alınmadı

Samsunspor'un Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Emre Demir, kırmızı beyazlı takımın Manisa FK ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.

AA4 Şubat 2023 Cumartesi 14:30 - Güncelleme:
Samsunspor'da Emre Demir kadroya alınmadı
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Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak.

Münin Özkasap Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Ligde 12 maçtır yenilmeyen kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet ve 4 beraberlik alarak 28 puan topladı.

Haftaya 41 puanla averajla lider giren Samsun ekibi, Manisa FK'yi yenerek hem liderliğini devam ettirmeye hem de yenilmezlik serisini sürdürmeye çalışacak.

Samsunspor'da Şener Kaya, Muhammet Ali Özbaskıcı, Yusuf Emre Gültekin ve Berk Taşkın sakatlıkları, Soner Aydoğdu kart cezası, Fenerbahçe'den transfer edilen Emre Demir ise hazır olmaması nedeniyle maç kadrosunda yer almıyor.

Gençlerbirliği'nden transfer edilen Barış Alıcı'nın ise bu maçta forma giymesi bekleniyor.

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