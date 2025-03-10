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Spor

Samsunspor'da Fenerbahçe hazırlıkları başladı

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

IHA10 Mart 2025 Pazartesi 19:58 - Güncelleme:
Samsunspor'da Fenerbahçe hazırlıkları başladı
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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de 27. haftayı 3. sırada tamamlayan Samsunspor, bu hafta ise liderlik mücadelesi veren Fenerbahçe'ye konuk olacak. Dün sahasında Adana Demirspor'u 3-2 yenerek üçüncü sıraya demir atan kırmızı-beyazlılar, bu konumunu Beşiktaş'a kaptırmamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana Demirspor maçının ardından Fenerbahçe hazırlıklarına bugün başlayan Samsunspor, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde rejenerasyon antrenmanı ile günü tamamladı. Sakatlığı nedeniyle son maçta olmayan Celil Yüksel de antrenmanda yer alırken, kas sakatlığı bulunan Lubo Satka ise katılmadı.

Antrenman sonrası bir günlük izne ayrılan kırmızı-beyazlılar, çarşamba günü Nuri Asan Tesislerinde toplanarak tekrar hazırlıklara devam edecek. Fenerbahçe ile Samsunspor, 16 Mart Pazar günü saat 20.30'da Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde kozlarını paylaşacak.

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