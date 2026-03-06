Samsunspor'da Fenerbahçe mesaisi başladı

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına Antalya'da başladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasına göre, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu son hafta maçında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşan Samsunspor, Fenerbahçe maçı için Antalya'da kampa girdi.

Takımın kamp yaptığı otelin sahasında teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki antrenmanda futbolcular ısınma koşusu, dar alanda oyun, rondo ve şut çalışması gerçekleştirdi.

İdmana yaklaşık 3 aydır sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Tanguy Coulibaly katılırken tedavisi devam eden Emre Kılınç ve Afonso Sousa, takımdan ayrı çalıştı.

Samsunspor, yarın Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.