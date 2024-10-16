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Spor

Samsunspor'da Fenerbahçe mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 2'inci sırasında yer alan Samsunspor, 9. haftada Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

AA16 Ekim 2024 Çarşamba 13:11 - Güncelleme:
Samsunspor'da Fenerbahçe mesaisi sürüyor
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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamladı.

Ülkelerinin milli takım kamplarında bulunan Marius Mouandilmadji, Lubomir Satka, Angelo Gomes Nanu antrenmana katılmadı.

Samsun ekibi, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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