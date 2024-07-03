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Spor

Samsunspor'da futbolcular kuvvet ve anatomik testlerden geçiyor

Karadeniz ekibi Samsunspor'da futbolcular çalışmaların 3. gününde ‘kuvvet ve anatomik testlerden' geçmeye devam ediyor.

IHA3 Temmuz 2024 Çarşamba 12:43 - Güncelleme:
Samsunspor'da futbolcular kuvvet ve anatomik testlerden geçiyor
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Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, çalışmaların 3. gününde 'kuvvet ve anatomik testlerden' geçmeye devam ediyor.

Samsunspor, Mustafa Kemal Erkanat Futbol Akademi Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik ekip tarafından kuvvet ve anatomik testlerden geçen oyuncular, kas gruplarının kuvveti, esnekliği ve dayanıklılığı ölçülüyor. Aynı zamanda, vücut yapılarının anatomik değerlendirmeleri de yapılarak muhtemel sakatlık riskleri tespit ediliyor.

Gruplar eşliğinde yapılan testler sonrası oyuncular, Samsun etabındaki saha çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.

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