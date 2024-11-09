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Spor

Samsunspor'da Galatasaray maçı öncesi 2 eksik

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında pazar günü lider Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Samsunspor'da sakatlıkları devam eden Ercan Kara ve Celil Yüksel karşılaşmada görev alamayacaklar.

9 Kasım 2024 Cumartesi 16:48 - Güncelleme:
Samsunspor'da Galatasaray maçı öncesi 2 eksik
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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında pazar günü lider Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Samsunspor, 28 puanlı lider Galatasaray'ın ardından 25 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Karadeniz temsilcisi, Galatasaray'ı yenerek aradaki puan farkını kapatmak istiyor.

Samsun ekibinde sakatlıkları devam eden Ercan Kara ve Celil Yüksel, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

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