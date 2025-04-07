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Spor

Samsunspor'da gözler Galatasaray maçında

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, lig lideri Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

IHA7 Nisan 2025 Pazartesi 19:09 - Güncelleme:
Samsunspor'da gözler Galatasaray maçında
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, lig lideri Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Samsunspor, cuma günü evinde karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı. Aerobik ısınma yapılan idman, dar alanda minyatür kaleli oyun ve çift kale turnuva ile devam etti. Futbolcular ile kaleciler antrenmanın bir bölümünde ayrı program dahilinde çalışırken, Alman çalıştırıcı Reis, sık sık futbolcularına uyarılarda bulundu.

Kırmızı-beyazlı futbolculardan özellikle Olivier Ntcham, Arbnor Muja, Bedirhan Çetin, Kingsley Schindler, Nanu Gomes, Marius Mouandilmadji, Lubo Satka, Muhammet Özbaskıcı ve Nany Dimata'nın oldukça hırslı olduğu gözlemlendi.

Samsunspor ile Galatasaray, 11 Nisan Cuma günü saat 20.00'de kozlarını paylaşacak. Son 6 haftada sadece küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor karşısında kazanabilen Karadeniz ekibi, Galatasaray maçından 3 puan alarak hem kötü gidişata 'dur' demek hem de Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir adım atmak istiyor.

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