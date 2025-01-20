Samsunspor'da gözler Gaziantep FK maçında

Samsunspor, 24 Ocak Cuma günü sahasında yapacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, geçtiğimiz cumartesi günü deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından izin yapmayan ve dün yenilenme antrenmanı yapan takım, bugün de Nuri Asan Tesisleri'nde çalıştı. Teknik Direktör Thomas Reis idaresinde yapılan çalışmada ısınma hareketleri, dar alanda oyun ve 3'e 3 turnuva yapıldı.

Ligde 19 maç sonunda 37 puanla 3. sırada bulunan Samsunspor, 19 maçta 26 puanı bulunan Gaziantep FK'yı 24 Ocak Cuma günü saat 20.00'de 19 Mayıs Stadyumu'nda misafir edecek. Karşılaşma öncesinde her 2 takım da son 4 maçından 2'şer galibiyet ve 2'şer beraberlikle ayrıldı.