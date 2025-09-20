Samsunspor'da hedef Fatih Karagümrük maçı

Süper Lig'de son haftalarda istediği sonuçları alamayan Samsunspor, yarın sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçını kazanarak hem kötü gidişe son vermek hem de iç saha fobisini kırmak istiyor.

Ligde son 3, Avrupa'da ise 2 maçtır galibiyete hasret kalan kırmızı-beyazlılar, üst üste oynadığı 2 iç saha mücadelesinden sadece 1 puan çıkarabildi. Samsun ekibi, taraftarı önünde Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek 3 maçlık ev serisini galibiyetle noktalamanın hesaplarını yapıyor.

Ligde geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, bu süreçte 5 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.

Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Zeki Yavru, Soner Aydoğdu, Emre Kılınç ve Afonso Sousa'nın kadroda yer alması beklenmiyor. Kırmızı-beyazlıların sahaya 4-2-3-1 dizilişiyle; kalede Okan Kocuk, savunmada Joe Mendes, Lubo Satka, Rick van Drongelen ve Logi Tomasson, orta alanda Antoine Makoumbou ile Olivier Ntcham, kanatlarda Tanguy Coulibaly ve Anthony Musaba, 10 numara pozisyonunda Carlo Holse, ileri uçta ise Cherif Ndiaye ile çıkması öngörülüyor.

19 Mayıs Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Çağdaş Atay yönetecek. Atay'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Gökhan Bilir üstlenecek.