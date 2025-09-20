İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2025 Cumartesi / 28 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4171
  • EURO
    48,7056
  • ALTIN
    4903.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Samsunspor'da hedef Fatih Karagümrük maçı
Spor

Samsunspor'da hedef Fatih Karagümrük maçı

Sezona güçlü bir giriş yapan ancak son haftalarda istediği sonuçları elde edemeyen Samsunspor, Fatih Karagümrük karşısında yeniden çıkışa geçmenin planlarını yapıyor.

IHA20 Eylül 2025 Cumartesi 10:41 - Güncelleme:
Samsunspor'da hedef Fatih Karagümrük maçı
ABONE OL

Süper Lig'de son haftalarda istediği sonuçları alamayan Samsunspor, yarın sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçını kazanarak hem kötü gidişe son vermek hem de iç saha fobisini kırmak istiyor.

Ligde son 3, Avrupa'da ise 2 maçtır galibiyete hasret kalan kırmızı-beyazlılar, üst üste oynadığı 2 iç saha mücadelesinden sadece 1 puan çıkarabildi. Samsun ekibi, taraftarı önünde Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek 3 maçlık ev serisini galibiyetle noktalamanın hesaplarını yapıyor.

Ligde geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, bu süreçte 5 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.

Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Zeki Yavru, Soner Aydoğdu, Emre Kılınç ve Afonso Sousa'nın kadroda yer alması beklenmiyor. Kırmızı-beyazlıların sahaya 4-2-3-1 dizilişiyle; kalede Okan Kocuk, savunmada Joe Mendes, Lubo Satka, Rick van Drongelen ve Logi Tomasson, orta alanda Antoine Makoumbou ile Olivier Ntcham, kanatlarda Tanguy Coulibaly ve Anthony Musaba, 10 numara pozisyonunda Carlo Holse, ileri uçta ise Cherif Ndiaye ile çıkması öngörülüyor.

19 Mayıs Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Çağdaş Atay yönetecek. Atay'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Gökhan Bilir üstlenecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Baba-oğul kadın kıyafetiyle yakalandı! Üzerlerini çıkarınca yakayı ele verdiler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.