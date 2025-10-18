Samsunspor'da hedef Kayserispor maçı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Kayseri Stadı'nda saat 14.30'da oynanacak karşılaşmada kırmızı-beyazlılar, 3 puan alarak hem üst sıralardan kopmamak hem de hafta içi Dynamo Kiev ile oynayacağı Konferans Ligi mücadelesine moralli çıkmak istiyor.

Teknik Direktör Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor, ligde şu ana kadar 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 de mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibinin Kayserispor karşısına 4-2-3-1 dizilişiyle; kalede Okan Kocuk, savunmada Zeki Yavru, Toni Borevkovic, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, orta sahada Antoine Makoumbou, Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Carlo Holse, Anthony Musaba ve ileri uçta Cherif Ndiaye ile çıkması bekleniyor.

Ev sahibi Kayserispor ise yeni teknik direktörü Radomir Dalovic yönetiminde ligdeki ilk galibiyetini almak için sahada olacak.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Soner Aydoğdu, Emre Kılınç ve Afonso Sousa'nın da bu maçta süre alması bekleniyor.

ÜMİT ÖZTÜRK DÜDÜK ÇALACAK

Kayserispor ile Samsunspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Ogün Kamacı ve Göktuğ Erel yapacak. Maçın 4. hakemi ise Burak Demirkıran olacak.