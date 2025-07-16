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Spor

Samsunspor'da iç transfer: Okan Kocuk'un sözleşmesi uzatıldı

Süper Lig ekibi Samsunspor, kaleci Okan Kocuk'un sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

IHA16 Temmuz 2025 Çarşamba 17:44 - Güncelleme:
Samsunspor'da iç transfer: Okan Kocuk'un sözleşmesi uzatıldı
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FIFA tarafından verilen iki dönem transfer yasağı sona eren Samsunspor, hem iç transferde hem de dış transferde çalışmalarını sürdürdü. İç transferde Rick van Drongelen, Soner Gönül, Zeki Yavru, Celil Yüksel, Muhammet Ali Özbaskıcı, Soner Aydoğdu ve Emre Kılınç ile yeni sözleşme imzalayan kırmızı-beyazlılar dış transferde ise Anthony Musaba, Antoine Makoumbou, Joe Mendes ve Logi Tmasson'u kadrosuna kattı. Karadeni ekibi, son olarak kaleci Okan Kocuk'un sezon sonunda bitecek sözleşmesi 2028 yılına kadar uzattı.

Samsunspor'dan konu hakkında yapılan açıklamada, "Avrupa'nın enleri arasına giren ve kalemizi 14 maçta gole kapatan tecrübeli eldiven Okan Kocuk ile sözleşmemizi 2028'e kadar uzattık. Birlikte nice başarılara Okan" ifadeleri kullandı.

Okan Kocuk, iki sezonda 72 resmi müsabakada Samsunspor'un kalesini korudu.

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