Samsunspor'da içi transfer: Emre Kılınç'ın sözleşmesi uzatıldı

İki dönem transfer yasağı sonrası kadrosunu yeni isimlerle güçlendiren Samsunspor, iç transferde de hız kesmiyor. Bu sezon Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek Karadeniz temsilcisinde sezon sonu sözleşmesi bitecek Emre Kılınç ile yeni kontrat imzalandı.

Kırmızı-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden Emre Kılınç ile sözleşmemizi 2028'e kadar uzattık. Birlikte nice başarılara Emre" ifadeleri kullanıldı.

Emre Kılınç, 2 sezonda Samsunspor formasıyla çıktığı 64 resmi müsabakada 7 gol, 16 asistlik performans sergiledi.