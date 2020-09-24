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Spor

Samsunspor'da iki koronavirüs vakası daha

Samsunspor'da koronavirüs testi pozitif çıkan Caner Arıcı'nın ardından bu sabah yapılan testler sonucu Burak Çalık ve Erkam Reşmen'in de koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

IHA24 Eylül 2020 Perşembe 17:51 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 17:51
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TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 27 Eylül Pazar günü deplasmanda oynanacak Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı öncesinde tüm futbolcuların Kovid-19 testi yaptırdığı belirtildi.

Yapılan tetkikler sonucunda 2 futbolcunun testinin pozitif çıktığı aktarılan açıklamada, futbolcuların sağlık durumun iyi olduğu, evlerinde izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı kaydedildi.

Samsunspor'da geçen hafta da bir futbolcuda Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

İHA'nın haberine göre; testleri pozitif çıkan oyuncuların Caner Arıcı, Burak Çalık ve Erkam Reşmen olduğu ileri sürüldü.

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