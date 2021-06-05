Samsunspor'da İlyas Kubilay Yavuz ile yollar ayrıldı

AA 05 Haziran 2021 Cumartesi 23:13 - Güncelleme: 05 Haziran 2021 Cumartesi 23:13

Kırmızı-beyazlı takımın orta saha oyuncusu İlyas Kubilay Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Samsunspor'a veda etti.

Samsunspor ile sevinç ve gurur yaşadığını aktaran Yavuz, "Atatürklü armaya bugün itibarıyla veda ediyorum. Bu formaya layık olmak için elimden geleni yapmaya çalıştım. Desteğini hissettiren taraftarlarımıza ve bana her zaman güvenen, sahip çıkan kulüp başkanı Yüksel Yıldırım'a çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı.

Samsun temsilcisinde 3 yıldır forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde 28 maçta 7 gol atma başarısı gösterdi.