Samsunspor'da kombine biletleri satışta

2026-2027 sezonunda Süper Lig'de yer alacak Samsunspor, FC Store Atakum Şubesi'nde bilet satış etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında kadın, öğrenci, engelli ve aile olarak müracaat eden taraftarlara gişe alımlarında yüzde 30 indirim uygulandı. Ayrıca kombine paketlerine Türkiye Kupası maçlarının da dahil edildiği aktarıldı. Taraftarlara koltuklarına isim yazdırma fırsatı sunulurken, kombine satın alan taraftarlara kulübün mobil uygulamasından üyelik de tanımlandı.

"Takıma ne kadar sahip çıkılırsa, o zaman daha değerli oluyor"

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Samsunspor İcra Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Suat Çakır, "Bugün itibarıyla genel kombine satışlarımız başlamıştır. Bununla ilgili Atakum'da bulunan mağazamızda gerekli tüm destekler taraftarlarımıza verilecektir. Ayrıca burada çeşitli etkinlikler de düzenlenecek. Bu etkinlik 4 gün boyunca sürecektir. Takıma ne kadar sahip çıkılırsa, o zaman daha değerli oluyor. Bu nedenle taraftarlarımıza hem etkinlikler aracılığıyla hem de her türlü bilgilendirme konusunda destek sağlanacaktır. Kombinelerin nasıl alınacağı, kart işlemlerinin nasıl yapılacağı, taksit seçenekleri ve fiyatlarla ilgili tüm bilgiler burada öğrenilebilecektir. Buradaki arkadaşlarımız dört gün boyunca aktif şekilde çalışacaktır. Tüm taraftarlarımızı kombine almaya bekliyoruz" dedi.

Öte yandan bilet satış etkinliğinin 28 Haziran akşamına kadar aynı yerde devam edeceği belirtildi.