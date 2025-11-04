İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2025 Salı / 14 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0885
  • EURO
    48,4118
  • ALTIN
    5371.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Samsunspor'da Konferans Ligi hazırlıkları sürüyor
Spor

Samsunspor'da Konferans Ligi hazırlıkları sürüyor

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Malta ekibi Hamrun Spartans ile iç sahada oynayacağı karşılaşmanın çalışmalarına devam etti.

AA4 Kasım 2025 Salı 18:48 - Güncelleme:
Samsunspor'da Konferans Ligi hazırlıkları sürüyor
ABONE OL

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında 6 Kasım Perşembe günü sahasında Malta temsilcisi Hamrun Spartans ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, günü rondo ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ile tamamladı.

Sakatlıkları süren Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa, antrenmanda yer almadı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Hamrun Spartans maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.