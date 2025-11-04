Samsunspor'da Konferans Ligi hazırlıkları sürüyor

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında 6 Kasım Perşembe günü sahasında Malta temsilcisi Hamrun Spartans ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, günü rondo ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ile tamamladı.

Sakatlıkları süren Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa, antrenmanda yer almadı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Hamrun Spartans maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.