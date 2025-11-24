İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2025 Pazartesi / 4 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4345
  • EURO
    49,0277
  • ALTIN
    5572.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Samsunspor'da Konferans Ligi mesaisi başladı
Spor

Samsunspor'da Konferans Ligi mesaisi başladı

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında İzlanda ekibi Breidablik ile karşılaşacak Samsunspor, hazırlıklarına başladı.

AA24 Kasım 2025 Pazartesi 16:03 - Güncelleme:
Samsunspor'da Konferans Ligi mesaisi başladı
ABONE OL

UEFA Konferans Ligi'nin dördüncü haftasında 27 Kasım Perşembe günü deplasmanda İzlanda ekibi Breidablik ile karşılaşacak Samsunspor, hazırlıklarına başladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimdeki antrenman 1 saat sürdü. İdmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, günü dar alanda pas ve 4'e 4 maç ile tamamladı. Beşiktaş maçında forma giyen oyuncuları ise fitness salonunda rejenerasyon çalışması yaptı.

Antrenmana sakatlıkları devam eden Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Lubomir Satka ve Afonso Sousa katılmadı.

Kırmızı-beyazlı takım Breidablik maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya kıl payı: Heyelan anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.