İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Eylül 2024 Pazartesi / 28 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9764
  • EURO
    37,6809
  • ALTIN
    2734.96
  • BIST100
    10031.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Samsunspor'da Marius ''gol sevincini'' hatırladı
Spor

Samsunspor'da Marius ''gol sevincini'' hatırladı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup eden Samsunspor'un Çadlı golcüsü Marius Mouandilmadji, bu sezonki ilk 'gol sevincini' yaşadı.

AA2 Eylül 2024 Pazartesi 11:27 - Güncelleme:
Samsunspor'da Marius ''gol sevincini'' hatırladı
ABONE OL

Samsunspor ekibi Atakaş Hatayspor karşısında galibiyeti getiren golleri Mouandilmadji, Ntcham ve Muja, attı.

Muja, karşılaşmanın 37. dakikasında takımını öne geçirirken 51. dakikada Moundilmadji, farkı 2'ye çıkardı. Maçın skorunu ise 75. dakikada Ntcham'ın attığı gol belirledi.

Karadeniz ekibinin golcüsü Marius Mouandilmadji, geçen sezon 9 kez skoru değiştirirken Ntcham, 6 gol sevinci yaşadı.

Muja ise kırmızı-beyazlı takımı adına geçen sezon 1 gol kaydetti.

DEPLASMANDA KAYBETMEDİ

Sezonun ilk haftasında sahasında Beşiktaş'a 2-0 kaybeden Samsunspor, sonraki 2 deplasman maçından da sahadan galip ayrıldı.

Gaziantep FK'yi ikinci hafta 1-0 yenen kırmızı-beyazlılar, Atakaş Hatayspor'u da 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Süper Lig'de geçen sezon sadece 1 deplasman galibiyeti alabilen Samsunspor, ligin ilk 4 haftasında evine iki deplasmandan 6 puan getirmeyi bildi.

Samsunspor'un sezonun 3. haftasındaki RAMS Başakşehir maçı İstanbul ekibinin UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı St. Patrick's Athletic karşılaşması nedeniyle ileri tarihe ertelendi.

Kırmızı-beyazlı takım, lig sıralamasında 6 puanla 7. basamakta yer alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.