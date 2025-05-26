Samsunspor'da olağan genel kurul tarihi belli oldu

Samsunspor, 5 Mayıs'ta düzenlenen olağanüstü genel kurulda bazı gündem maddeleri kabul edilmezken, bazı maddeler de divan tarafından geri çekilmişti. Kulüp yönetimi, yeni genel kurul tarihini açıklayarak süreçle ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

Kulüpten yapılan duyuruda, "Samsunspor Kulübü'nün olağan genel kurulu, 13 Haziran Cuma günü saat 14.30'da Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaması halinde ise ikinci toplantı, 21 Haziran Cumartesi günü aynı yer ve saatte, çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.