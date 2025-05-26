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Spor

Samsunspor'da olağan genel kurul tarihi belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, olağan genel kurulunu 13 Haziran Cuma günü gerçekleştirecek. Kulüpten yapılan açıklamada, çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantının 21 Haziran Cumartesi günü yapılacağı belirtildi.

IHA26 Mayıs 2025 Pazartesi 17:44 - Güncelleme:
Samsunspor'da olağan genel kurul tarihi belli oldu
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Samsunspor, 5 Mayıs'ta düzenlenen olağanüstü genel kurulda bazı gündem maddeleri kabul edilmezken, bazı maddeler de divan tarafından geri çekilmişti. Kulüp yönetimi, yeni genel kurul tarihini açıklayarak süreçle ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

Kulüpten yapılan duyuruda, "Samsunspor Kulübü'nün olağan genel kurulu, 13 Haziran Cuma günü saat 14.30'da Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaması halinde ise ikinci toplantı, 21 Haziran Cumartesi günü aynı yer ve saatte, çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

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