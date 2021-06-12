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Spor

Samsunspor'da Yalçın Kılınç'la yollar ayrıldı

Samsunspor ile sözleşmesi sona eren defans oyuncusu Yalçın Kılınç, gelecek sezon kırmızı beyazlı takımda yer almayacağını açıkladı.

AA12 Haziran 2021 Cumartesi 13:47 - Güncelleme: 12 Haziran 2021 Cumartesi 13:47
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TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da sözleşmesi sona eren Yalçın Kılınç, takımdan ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı takımın defans oyuncusu Yalçın Kılınç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Samsunspor'a veda etti.

Samsunspor ile sözleşmenin sonuna geldiğini belirten 32 yaşındaki Yalçın, "Acısıyla tatlısıyla 2 sezonu geride bıraktık. Burada olduğum süre zarfında terimin sonunu kadar mücadele edip elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Birlikte çalıştığım herkese taraftarımıza teşekkür ediyorum, hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı.

Samsun temsilcisinde bu sezon ligde 25 maçta forma giyen Yalçın, bir gol atmıştı.

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