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Spor

Samsunspor'da yeni dönem! Kulüp 3 kişilik icra kuruluna emanet

Samsunspor Kulübü'nün sevk ve idaresi Veysel Bilen, Soner Soykan ve Suat Çakır'dan oluşan yeni icra kurulu tarafından yürütülecek.

IHA20 Eylül 2022 Salı 11:34 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da Başkan Yüksek Yıldırım kısa süre önce bazı kararlar almış, önce teknik direktör Bayram Bektaş, ardından futbol gelişim direktörü Batu Kaplan ve oyuncu izleme komitesinden birkaç kişi ile yollar ayrılmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada yeni icra kurulunun Yüksel Yıldırım'a bağlı olarak futbol kulübünün sevk ve idaresini yürüteceği ifade edildi.

Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Samsunspor Futbol Kulübü Yönetim Kurulu'nun kararı doğrultusunda futbol kulübümüzün sevk ve idaresi Yönetim Kurulu Başkanımız Yüksel Yıldırım'a bağlı olarak, Başkanvekili Veysel Bilen, Genel Müdür Soner Soykan ve Suat Çakır'dan oluşan icra kurulu tarafından yürütülecektir. İcra kurulumuza görevlerinde başarılar diler, yeni oluşumun camiamızın beklentilerine cevap vereceğine olan inancımızı yineleriz" ifadeleri kullanıldı.

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