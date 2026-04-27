  • Samsunspor'dan Alanya'da kritik galibiyet
Spor

Samsunspor'dan Alanya'da kritik galibiyet

Samsunspor, deplasmanda bulduğu gollerle Alanyaspor karşısında erken üstünlüğü ele geçirdi. Ev sahibi ekip son dakikalarda farkı azaltsa da mücadeleden 3 puanla ayrılan taraf konuk ekip oldu.

HABER MERKEZİ27 Nisan 2026 Pazartesi 19:11
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Alanyaspor, Samsunspor'u konuk etti.

Alanya Oba Stadı'nda oynanan mücadeleyi Samsunspor 2-0 kazandı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Elayis Tavsan ve 39. dakikada Olivier Ntcham ve 90+2. dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti.

Alanyaspor'un golleri ise 90+6'da Güven Yalçın ve 90+7'de Meschack Elia'dan geldi.

Alanyaspor, son anlarda gelen 2 golle umutlansa da kalan saniyelerde başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Samsunspor oldu.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. galibiyetini alan Samsunspor, puanını 45'e yükseltti ve 7. sırada yer aldı.

Galibiyet hasreti 4 maça yükselen Alanyaspor ise 33 puanda kaldı ve 12. sırada konumlandı.

Ligin 32. haftasında Alanyaspor, Antalyaspor'a konuk olacak. Samsunspor ise lider Galatasaray'ı ağırlayacak.

